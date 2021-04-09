У США чоловік відкрив стрілянину на підприємстві
У США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті один чоловік був вбитий, а кілька людей отримали поранення.
Про це повідомляє Associated Press.
Це сталося в штаті Техасу. Ним виявився 27-річний Ларрі Уїнстон Боллін, його вже затримали. При спробі втекти злочинець також важко поранив поліцейського.
В лікарні повдомили, що двоє з п'яти осіб, які отримали поранення на підприємстві, були госпіталізовані в критичному стані. Ще троє постраждалих перебувають у важкому, але стабільному стані.
Під час погоні злочинець поранив військовослужбовця штату, який був госпіталізований у важкому, але стабільному стані.
Приблизно через дві години після нападу підозрюваний був арештований в Бедиасе.
За словами влади, слідчі все ще намагаються з'ясувати мотиви нападу.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден назвав застосування зброї епідемією і міжнародним ганьбою. В країні будуть приймати заходи щодо посилення вільного продажу зброї.
Раніше повідомлялося, що в США сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.