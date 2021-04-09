У США чоловік відкрив стрілянину на підприємстві

У США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті один чоловік був вбитий, а кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Це сталося в штаті Техасу. Ним виявився 27-річний Ларрі Уїнстон Боллін, його вже затримали. При спробі втекти злочинець також важко поранив поліцейського.

В лікарні повдомили, що двоє з п'яти осіб, які отримали поранення на підприємстві, були госпіталізовані в критичному стані. Ще троє постраждалих перебувають у важкому, але стабільному стані.

Під час погоні злочинець поранив військовослужбовця штату, який був госпіталізований у важкому, але стабільному стані.

Приблизно через дві години після нападу підозрюваний був арештований в Бедиасе.