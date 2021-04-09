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У США чоловік відкрив стрілянину на підприємстві

Новость на русском → США, П'ятниця 09 квітня 2021 06:49
У США чоловік відкрив стрілянину на підприємстві Фото: місце події (Associated Press)
Автор: Наталья Скороход

У США чоловік відкрив вогонь на меблевій фабриці, де працював. В результаті один чоловік був вбитий, а кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Це сталося в штаті Техасу. Ним виявився 27-річний Ларрі Уїнстон Боллін, його вже затримали. При спробі втекти злочинець також важко поранив поліцейського.

В лікарні повдомили, що двоє з п'яти осіб, які отримали поранення на підприємстві, були госпіталізовані в критичному стані. Ще троє постраждалих перебувають у важкому, але стабільному стані.

Під час погоні злочинець поранив військовослужбовця штату, який був госпіталізований у важкому, але стабільному стані.

Приблизно через дві години після нападу підозрюваний був арештований в Бедиасе.

За словами влади, слідчі все ще намагаються з'ясувати мотиви нападу.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден назвав застосування зброї епідемією і міжнародним ганьбою. В країні будуть приймати заходи щодо посилення вільного продажу зброї.

Раніше повідомлялося, що в США сталася стрілянина на місці загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. В результаті стрілянини загинула одна людина.

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