Как рассказали военные, видео было снято 23 сентября 2024 года. Тогда самолеты NORAD осуществили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.

"Поведение одного российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах", сказано в сообщении ВВС США.

“On Sept 23, 2024, NORAD Aircraft flew safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft в Аласке ADIZ. Концепция одной из российских Su-35 была unsafe, unprofessional, и облегченная все – не то, что вы смотрите в профессиональном состоянии.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 30, 2024

Стоит напомнить, что Китай ранее заявил о планах проведения совместных военных учений с Россией под названием North-Joint 2024. Они пройдут в воздушном и морском пространстве в районах Японского и Охотского морей в течение сентября.

Как заявлял генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, постоянное разжигание Пекином войны против Украины путем поддержки связей с РФ может негативно отразиться на интересах и репутации Китая.

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