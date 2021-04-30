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США поки не планують направляти Україні екстрений пакет військової допомоги

Автор: Дмитро Левицький

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у Білому домі поки не обговорюють надання Україні екстреного пакету військової допомоги на тлі загострення конфлікту з Росією. Він також відреагував на заяву РФ про відведення військ.

Про це йшлося на майданчику Аспенського форуму.

"У нас триває співпраця у сфері безпеки з Україною, в рамках якої ми надаємо їм військову техніку, а також забезпечуємо якісь форми підготовки. Як я сказав, наші відносини у сфері безпеки тривають. Питання про те, щоб зробити щось, що вибивається з цього ритму, не обговорюється", - заявив радник Байдена.

Водночас Салліван наголосив, що США "готові надати Україні певні тими матеріального забезпечення" в рамках діалогу між Вашингтоном та Києвом.

Крім того, радник американського президента, назвав рішення РФ про відведення своїх військ від українського кордону "конструктивним кроком".

"Ми відзначили той факт, що вони відвели значну кількість своїх сил від кордону та повернули їх на свої звичні бази. Це конструктивний крок", - сказав він.

Нагадаємо, до цього у Держдепі США не виключали надання Україні нового пакету військової допомоги. У Вашингтоні зробили таку заяву після зустрічі глави МЗС України з держсекретарем США.

Крім того, у Держдепі обіцяли, що США продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії.

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