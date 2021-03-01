США поки не мають наміру ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, - Білий дім

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявила, що не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами. Оскільки Білий дім сфокусований на тому, щоб вакцини були доступні всім американцям.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в Twitter.

"Президент США чітко заявив, що він сфокусований на тому, щоб вакцини були доступні всім американцям. Наступним кроком має стати економічне відновлення", - заявила вона.

За словами Псакі, головною метою Білого дому зараз є забезпечення вакцинації всіх громадян.

"Коли ми досягнемо цієї мети, тоді будемо раді обговорити подальші кроки", - додала вона.