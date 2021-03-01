США поки не мають наміру ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами, - Білий дім
Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявила, що не буде ділитися вакцинами від коронавірусу з іншими країнами. Оскільки Білий дім сфокусований на тому, щоб вакцини були доступні всім американцям.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в Twitter.
"Президент США чітко заявив, що він сфокусований на тому, щоб вакцини були доступні всім американцям. Наступним кроком має стати економічне відновлення", - заявила вона.
За словами Псакі, головною метою Білого дому зараз є забезпечення вакцинації всіх громадян.
"Коли ми досягнемо цієї мети, тоді будемо раді обговорити подальші кроки", - додала вона.
Нагадаємо, раніше прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Сполучене Королівство поділитися надлишками вакцин з бідними країнами.
Крім того, раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі поширення вакцин здійснюється несправедливо, що може серйозно ускладнити боротьбу з пандемією. Він зазначив, що понад 130 країн досі не отримали жодної дози вакцини.