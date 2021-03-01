США пока не намерены делиться вакцинами от коронавируса с другими странами, - Белый дом

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена заявила, что не будет делиться вакцинами от коронавируса с другими странами. Поскольку Белый дом сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

"Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам. Следующим шагом должно стать экономическое восстановление", - заявила она.

По словам Псаки, главной целью Белого дома сейчас является обеспечение вакцинации всех граждан.

"Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги", - добавила она.