США поки не можуть оголосити про зустріч Байдена і Путіна, контакти тривають, - Псакі

Білий дім поки не може оголосити про можливу зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Контакти з цього питання тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Мені на сьогодні нічого анонсувати або прогнозувати (про зустріч Байдена і Путіна - ред.)", - сказала Псакі.

Вона додала, що контакти США та Росії у продовження саміту на найвищому рівні, який пішов влітку 2021 року у Швейцарії, продовжуються.