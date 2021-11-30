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США поки не можуть оголосити про зустріч Байдена і Путіна, контакти тривають, - Псакі

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Вашингтон, Вівторок 30 листопада 2021 21:35
США поки не можуть оголосити про зустріч Байдена і Путіна, контакти тривають, - Псакі Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Білий дім поки не може оголосити про можливу зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Контакти з цього питання тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Мені на сьогодні нічого анонсувати або прогнозувати (про зустріч Байдена і Путіна - ред.)", - сказала Псакі.

Вона додала, що контакти США та Росії у продовження саміту на найвищому рівні, який пішов влітку 2021 року у Швейцарії, продовжуються.

Нагадаємо, раніше газета The Washington Post повідомила, що США розглядають можливість зустрічі Байдена та Путіна на початку 2022 року.

Зазначимо, що в Росії заявили, що підготовка до зустрічі Байдена і Путіна знаходиться на просунутій стадії, але вона пройде не в очному форматі.

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