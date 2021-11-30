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США пока не могут объявить о встрече Байдена и Путина, контакты продолжаются, - Псаки

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Вашингтон, Вторник 30 ноября 2021 21:35
США пока не могут объявить о встрече Байдена и Путина, контакты продолжаются, - Псаки Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Белый дом пока не может объявить о возможной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Контакты по этому вопросу продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мне на сегодняшний нечего анонсировать или прогнозировать (о встрече Байдена и Путина - ред.)", - сказала Псаки.

Она добавила, что контакты США и России в продолжение саммита на высшем уровне, который пошел летом 2021 года в Швейцарии, продолжаются.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что США рассматривают возможность встречи Байдена и Путина в начале 2022 года.

Отметим, в России заявили, что подготовка к встрече Байдена и Путина находится на продвинутой стадии, но она пройдет не в очном формате.

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