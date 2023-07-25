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США об угрозы Польше со стороны ЧВК "Вагнера": будем защищать каждый дюйм НАТО

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Вашингтон, Вторник 25 июля 2023 02:57
США об угрозы Польше со стороны ЧВК "Вагнера": будем защищать каждый дюйм НАТО Фото: представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша является членом НАТО. Потому Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм ее территории в случае реальной угрозы.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Александр Лукашенко пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину на то, что его начали напрягать наемники ЧВК "Вагнера". Они, якобы, "просятся на Запад" и хотят на экскурсию в Варшаву и Жешув.

Боевики ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудавшегося бунта ЧВК "Вагнера" и провального "похода на Москву", наемников отправили Беларусь. В Беларусь уже прибыли до 10 колон "вагнеровцев", наемников разместили на территории заброшенной воинской части, а также в новых лагерях в центре страны.

При этом, 20 июля стало известно, что беларусские спецназовцы и наемники ЧВК "Вагнера" проведут совместные учения. В свою очередь, Польша ожидает определенных провокаций со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.

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