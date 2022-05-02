У США підтверджують візит Герасимова в Ізюм. Приїжджав, щоб "змінити курс"

Американські чиновники підтверджують, що начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов був в Ізюмі. Він приїжджав, щоб "змінити курс" війни, оскільки Росія загальмувала наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Відзначається, що Герасимов прибув в Україну в кінці минулого тижня. Він відвідав російську базу в школі №12 в Ізюмі, але вже в суботу ввечері поїхав до Росії.

Українські джерела в коментарі американському ЗМІ підтвердили, що ЗСУ атакували позиції російські військових у школі. Було ліквідовано близько 200 солдатів, включаючи як мінімум одного генерала.

Водночас два американських чиновники підтвердили, що Герасимов останні пару днів перебував в Україні, але не мав інформації про напад ЗСУ на російську базу.

При цьому в США стверджують, що візит начальника Генштабу Росії говорить про проблеми в армії.

"Західні офіційні особи і аналітики кажуть, що навіть при різкому скороченні цілей російські військові продовжують боротися з проблемами тилового забезпечення і координації між своїми військами, в той же час стикаючись із наполегливим запеклим опором з боку українців", - зазначили в ЗМІ.