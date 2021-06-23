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США підтвердили участь в українських навчаннях See Breeze-2021

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Київ, Середа 23 червня 2021 17:31
США підтвердили участь в українських навчаннях See Breeze-2021 Фото: США підтвердили участь у навчаннях See Breeze - 2021 (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США підтвердили участь 6-го флоту американських військово-морських сил (ВМС) в українських навчаннях See Breeze-2021. Всього у військових маневрах візьмуть участь представники 32 країн з 6 континентів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільних українсько-американських навчаннях See Breeze-2021, які починаються з наступного тижня в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що цього року в навчаннях візьме участь рекордна з початку проведення See Breeze кількість країн-учасниць. У маневрах будуть залучені представники 32 держав з 6 континентів. Крім США і України в них братимуть участь Туреччина, Грузія, Румунія, Великобританія, Канада, Японія та інші.

У навчаннях будуть залучені:

  • 5 тисяч військових;
  • 32 кораблі;
  • 40 літаків;
  • 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

Нагадавши, Підготовка до навчань See Breeze-2021 почалася в січні поточного року. Тоді відбулася перша плануюча конференція.

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