США підтвердили участь в українських навчаннях See Breeze-2021

США підтвердили участь 6-го флоту американських військово-морських сил (ВМС) в українських навчаннях See Breeze-2021. Всього у військових маневрах візьмуть участь представники 32 країн з 6 континентів.

"Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільних українсько-американських навчаннях See Breeze-2021, які починаються з наступного тижня в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що цього року в навчаннях візьме участь рекордна з початку проведення See Breeze кількість країн-учасниць. У маневрах будуть залучені представники 32 держав з 6 континентів. Крім США і України в них братимуть участь Туреччина, Грузія, Румунія, Великобританія, Канада, Японія та інші.

У навчаннях будуть залучені: