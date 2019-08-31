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У США сталася стрілянина на шкільному стадіоні, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    31.08.2019 - 10:18
У США сталася стрілянина на шкільному стадіоні, є постраждалі
Ілюстративне фото (Frazer Harrison/Getty Images)

Серед постраждалих 8 підлітків

У американському штаті Алабама сталася стрілянина після футбольного матчу шкільних команд, в результаті чого було поранено щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як повідомляється, стрілянина сталася на стадіоні у місті Мобіл. В результаті стрілянини було поранено щонайменше 10 людей, серед яких 8 підлітків у віці від 15 до 18 років.

Зазначається, що шестеро постраждалих отримали вогнепальні поранення та ще четверо - інші травми.

Нагадаємо, 15 серпня в штаті Алабама сталася стрілянина поблизу університету. Тоді повідомлялося про двох смертельно поранених та ще двох постраждалих. Постраждалі перебували у важкому стані. За даними ректора, стрілянина сталася не на території університетського кампусу, а біля будівель неподалік.

Також РБК-Україна писало, що у Сполучених Штатах затримали трьох осіб, яких підозрюють в підготовці масових розстрілів. У ході обшуків будинку одного з підозрюваних правоохоронці виявили декілька видів зброї, у тому числі пістолет, гвинтівку, приціл з лазером, патрони, бронежилет, шолом та інше тактичне спорядження. Також схованки зі зброєю були виявлені і в інших затриманих.

Додамо, 13 серпня в Дніпрі сталася стрілянина на території дитячої спортшколи. Чоловік прийшов до школи і почав стріляти в бік людей, які стояли поруч.

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