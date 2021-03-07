США підозрюють Росію в кампанії з дезінформації проти COVID-вакцин, - WSJ

Американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію з дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайт поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.

У Центрі глобального взаємодії Держдепартаменту США говорять щонайменше про чотирьох публікаціях, які могли бути пов'язані з діяльністю російської розвідки.

Зокрема, певні сайти зосереджували увагу на новинах про побічні ефекти вакцини від Pfizer та інших західних препаратів, переконували, що в США поспішно схвалили для використання вакцину Pfizer, та інші вигадані і вводять в оману публікації.

Мова йде про сайти New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front (базується в окупованому Криму) і Rebel Inside. Всі вони контролюються російськими спецслужбами - Службою зовнішньої розвідки, ФСБ і разведовательным управлінням Генерального штабу збройних сил Росії.

Наголошується, що в цих сайтів невелика аудиторія, але потенційно дані з цих сайтів можуть передруковувати більш великі російські та міжнародні ЗМІ.