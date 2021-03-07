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США підозрюють Росію в кампанії з дезінформації проти COVID-вакцин, - WSJ

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 07 березня 2021 21:43
США підозрюють Росію в кампанії з дезінформації проти COVID-вакцин, - WSJ Фото: вакцина Pfizer від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Американські чиновники підозрюють, що Росія провела кампанію з дезінформації щодо західних вакцин проти коронавірусу. Деякі сайт поширювали вигадані новини щодо препарату Pfizer.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

У Центрі глобального взаємодії Держдепартаменту США говорять щонайменше про чотирьох публікаціях, які могли бути пов'язані з діяльністю російської розвідки.

Зокрема, певні сайти зосереджували увагу на новинах про побічні ефекти вакцини від Pfizer та інших західних препаратів, переконували, що в США поспішно схвалили для використання вакцину Pfizer, та інші вигадані і вводять в оману публікації.

Мова йде про сайти New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front (базується в окупованому Криму) і Rebel Inside. Всі вони контролюються російськими спецслужбами - Службою зовнішньої розвідки, ФСБ і разведовательным управлінням Генерального штабу збройних сил Росії.

Наголошується, що в цих сайтів невелика аудиторія, але потенційно дані з цих сайтів можуть передруковувати більш великі російські та міжнародні ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що уряд Австрії прийняв рішення призупинити вакцинацію від COVID-19 однією партією вакцини компанії AstraZeneca. Вакцинацію призупинено розслідування смерті пацієнта після щеплення.

Також відомо, що Північна Македонія схвалила російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". Таким чином, Північна Македонія стала 46-ю країною в світі, в якій дозволено використовувати препарат.

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