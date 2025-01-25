США поделились секретными данными разведки с новой властью Сирии, - WP
США поделились с новой властью Сирии секретными данными разведки. Они касались угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию газеты The Washinghton Post.
Как рассказали газете американские чиновники, имена которых не называются, данные разведки по крайней мере в одном случае помогли сорвать нападение боевиков "Исламского государства" на религиозный объект вблизи Дамаска в начале января.
"Это правильный, благоразумный и уместный поступок, учитывая, что была достоверная, конкретная информация (об угрозе "Исламского государства", - ред.), и вместе с нашими усилиями наладить отношения с этими ребятами", - сказал один бывший чиновник США.
Обмен данными разведки, как пишет газета, состоялся через прямой контакт с новыми сирийскими властями, а не через третьи стороны. Это обмен, по словам анонимного бывшего чиновника, начался примерно через две недели после прихода к власти повстанцев.
По данным газеты, после свержения режима Башара Асада в Сирии администрация тогда еще президента США Джо Байдена начала осторожно взаимодействовать с повстанцами и их лидером Ахмедом аль-Шараа. Пока неизвестно, какую политику в отношении Сирии будет проводить новый американский президент Дональд Трамп, но ранее он сигнализировал о нежелании вмешиваться в ее дела.
Центральное разведывательное управление США отказалось комментировать информацию об обменах данными с Сирией, отметила газета. Но, как пояснил один бывший чиновник, такая практика обменов разведданными является обычной для США.
"Мы делимся разведданными с русскими. Мы делимся разведданными с иранцами, когда у нас есть определенные угрозы, а в некоторых случаях мы обязаны предупреждать... Даже если наши интересы не полностью совпадают, в некоторых случаях мы обязаны делиться разведданными", - сказал он.
Падение режима Асада в Сирии
Прошлой осенью в Сирии вспыхнуло восстание, которое стало следствием многолетней гражданской войны. Результатом восстания, которое возглавила, среди прочего, группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" с Ахмедом аль-Шараа, стало бегство из Сирии диктатора Башара Асада и переход власти в руки сирийского народа.
Вскоре после этого Дамаск посетил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также встретился с фактическим новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Подробнее о поездке и ее результатах - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.