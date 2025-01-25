США поделились секретными данными разведки с новой властью Сирии, - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию газеты The Washinghton Post .

Как рассказали газете американские чиновники, имена которых не называются, данные разведки по крайней мере в одном случае помогли сорвать нападение боевиков "Исламского государства" на религиозный объект вблизи Дамаска в начале января.

"Это правильный, благоразумный и уместный поступок, учитывая, что была достоверная, конкретная информация (об угрозе "Исламского государства", - ред.), и вместе с нашими усилиями наладить отношения с этими ребятами", - сказал один бывший чиновник США.

Обмен данными разведки, как пишет газета, состоялся через прямой контакт с новыми сирийскими властями, а не через третьи стороны. Это обмен, по словам анонимного бывшего чиновника, начался примерно через две недели после прихода к власти повстанцев.

По данным газеты, после свержения режима Башара Асада в Сирии администрация тогда еще президента США Джо Байдена начала осторожно взаимодействовать с повстанцами и их лидером Ахмедом аль-Шараа. Пока неизвестно, какую политику в отношении Сирии будет проводить новый американский президент Дональд Трамп, но ранее он сигнализировал о нежелании вмешиваться в ее дела.

Центральное разведывательное управление США отказалось комментировать информацию об обменах данными с Сирией, отметила газета. Но, как пояснил один бывший чиновник, такая практика обменов разведданными является обычной для США.