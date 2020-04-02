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США підтримують майбутнє членство України в НАТО

Новини » Політика     02.04.2020 - 22:49
США підтримують майбутнє членство України в НАТО
Ілюстративне фото (nato.int)

США залишаються відданими безпеці в регіоні Чорного моря

Сполучені Штати Америки та інші члени Північноатлантичного альянсу підтримують майбутнє членство України в НАТО. Про це заявило представництво США при НАТО на сторінці в Twitter.

У США наголосили, що вони, як і раніше, залишаються відданими стабільності у регіоні Чорного моря.

"Сполучені Штати та союзники НАТО залишаються відданими безпеці та стабільності у Чорноморському регіоні. Підтримка майбутнього членства в НАТО Грузії та України залишається незмінною", - заявили в представництві.

США підтримують майбутнє членство України в НАТО

Зазначимо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив про готовність України внести свій внесок у спільну безпеку та оборону.

"На зустрічі союзники домовились про поглиблення нашої співпраці у Чорноморському регіоні та протидії гібридній війні. Більше навчань, обміну інформацією. Партнерство - це двостороння вулиця, і Україна готова внести свій внесок у спільну безпеку та оборону", - написав Пристайко у Twitter.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна може вступити в НАТО, попри існуючу окупацію Криму та тимчасові непідконтрольності територій на Донбасі. Він також заявив про прогрес у відносинах між Україною і НАТО.

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