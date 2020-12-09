США підтримує Україну в боротьбі з "корисливими інтересами певних кіл"

Сполучені Штати підтримали Україну в боротьбі з корупцією. У посольстві США відзначили прогрес України в подоланні корупції.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Twitter.

Дана заява була зроблена сьогодні, 9 грудня, коли відзначається міжнародний день боротьби з корупцією.

"Ми вітаємо прогрес, досягнутий народом України у подоланні корупції, і запевняємо в підтримці з боку США для продовження боротьби з корисливими інтересами певних кіл", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, раніше США і Євросоюз заявляли, що подальша підтримка України буде залежати від конкурсу з відбору нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Також РБК-Україна писало, що євродепутат і член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон заявила, що українська влада лобіює своїх кандидатів на керівника САП. За її словами, Київ ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС і наступний транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

Відзначимо, напередодні Палата представників Конгресу США підтримали законопроект про оборонний бюджет на 2021 рік. У законопроект увійшли військова допомога Україні і розширені санкції проти проекту "Північний потік-2".