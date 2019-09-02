США підтримали Україну в питанні нацбезпеки

Сполучені Штати Америки підтримали Україну в питаннях безпеки і територіальної цілісності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Джона Болтона у своєму Twitter.

Як повідомив Болтон, такий підсумок зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та віце-президентом США Майком Пенсом.

"Радий бути в Польщі з віце-президентом. Під час його зустрічі з президентом Зеленським послання віце-президента не могло бути більш ясним: США виступали і виступатимуть разом з народом України щодо її безпеки і територіальної цілісності", - написав Болтон в твіттері.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в неділю 1 вересня Володимир Зеленський провів зустріч з Майком Пенсом в Польщі. Пенс зазначив, що нинішні відносини між Україною і США є найміцнішими в історії.

Також повідомлялося, що під час зустрічі Зеленський і Пенс обговорили майбутню зустріч президента України з лідером США Дональдом Трампом. Зустріч може відбутися в США у вересні.