США подали иск на 47 млн долларов от продажи иранской нефти

В заявлении американской прокуратуры сказано, что согласно жалобе, в период с 2022 по 2024 год действовала схема по содействию в отгрузке, хранению и продаже иранской нефти. План осуществлялся в интересах Корпуса стражей Исламской революции и его сил "Кудс" - обе группы признаны террористическими.

Как сообщается, посредники замаскировали нефть под малазийское происхождение и манипулировали автоматической системой идентификатора танкера, чтобы скрыть, что нефть была загружена в Иране. По данным суда, продукция хранилась на нефтехранилище Jadranski naftovod в Омишале (Хорватия).

Иск о гражданской конфискации был подан в среду в Окружной суд США по округу Колумбия.

Bloomberg отмечает, что администрация Трампа пообещала оказать "максимальное на давление" на Иран, чтобы ограничить и импорт сырой нефти. В Белом доме заявляли, что это приносит доход, который поддерживает поддерживаемые Тегераном группы ополченцев. В частности, недавно Вашингтон ввел санкции против терминала хранения в Китае. Это произошло после того, как было обнаружено, что он забирал иранскую нефть.