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У США подав у відставку заступник генпрокурора Розенштейн


Род Розенштейн раніше запропонував кандидатуру Роберта Мюллера для розслідування втручання Росії у вибори

Заступник генерального прокурора Сполучених Штатів Род Розенштейн подав президенту Дональду Трампу прохання про відставку з 11 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією газети, у листі Трампу заступник генпрокурора подякував президенту за можливість служити країні і зазначив, що за час його роботи злочинність в країні знизилася, а імміграційне законодавство було посилено, що відповідало передвиборчим обіцянкам Трампа.

"Я вдячний вам за жарти в наших особистих бесідах, за вашу обіцянку в інавгураційній промові захищати патріотизм, єдність, безпеку і процвітання громадян", - йдеться в листі.

Розенштейн нстайн також заявив, що ніколи не вставав на бік якоїсь партії і завжди дотримувався принципу нейтралітету.

Як зазначається видання, саме Розенштейн у свій час запропонував кандидатуру прокурора Роберта Мюллера для розслідування втручання Росії у вибори в США, що викликало невдоволення Трампа та його найближчих соратників.

Але пізніше, як стверджує газета, заступнику генерального прокурора вдалося налагодити відносини з Трампом.

Також повідомляється, що Розенштейн давно запланував піти зі своєї посади, але чекав остаточного звіту комісії Мюллера на прохання свого керівника генпрокурора Вільяма Барра

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