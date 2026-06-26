В США начнут перерабатывать полезные ископаемые прямо на военных базах

Издание отмечает, что это первая в своем роде инициатива администрации Трампа, которая направлена на увеличение внутреннего производства ключевых материалов.

Согласно заявлению армии США, компании REalloys, Titan Mining, Ioneer и EnergyX достигли соглашений с Пентагоном о строительстве предприятий по переработке редкоземельных минералов, графита, лития и бора.

В частности, компания REalloys построит предприятие по разделению редкоземельных элементов на армейском складе Туэле в штате Юта, а произведенная продукция будет складироваться на месте для военных нужен.

Компания Titan Mining построит и будет эксплуатировать предприятие по очистке графита либо на полигоне Пайн-Блафф а штате Арканзас, либо на армейском складе Аннистон в штате Алабама.

Тем временем компании EnergyX и базирующаяся в Сиднее Ioneer (единственная из 4-х компаний, которая не является американской) - построят завод по производству лития и завод по производству бора.

Как поясняет Bloomberg, администрация Трампа спешит увеличить добычу важнейших полезных ископаемых на территории США, стремясь снизить зависимость, особенно из Китая.

Эти минералы нужны для широкого спектра применений, включая бытовую электронику, автомобили и оборонные технологии, хотя за последние десятилетия американские шахты и перерабатывающие заводы были закрыты.

Также поясняется, что это будет первый случай, когда армия США разместит коммерческие предприятия по переработке полезных ископаемых на территории американских военных объектов.

Ожидается, что компании начнут строительство заводов уже в 2027 году. Начало добычи полезных ископаемых запланировано на 2028 год.