США начнут доставлять гуманитарную помощь в Сектор Газа военными самолетами

Соединенные Штаты использовали военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster для доставки дополнительной гуманитарной помощи жителям сектора Газа, собранной при содействии ООН.

"Сегодня Соединенные Штаты переправили воздухом 24,5 тонны гуманитарной помощи ООН, чтобы обеспечить жителей Газы жизненно необходимыми медицинскими средствами, теплой одеждой, продовольствием и питанием", - отметил представитель оборонного ведомства США.

По словам Райдера, в ближайшие дни будут осуществлены дополнительные авиарейсы. Раньше помощь оказывалась коммерческими авиалиниями.

Самолеты С-17

C-17 Globemaster III - это грузовой самолёт, способный перевозить танки, автомобили, боеприпасы, а также людей. Его грузоподъёмность составляет 77,5 тонны и может перевозить до 134 пассажиров или 336 парашютистов.

C-17 Globemaster III используется в ВВС США для:

доставки войск и грузов в зоны боевых действий;

эвакуации раненых и беженцев;

поддержке гуманитарных операций;

доставке военной техники и оборудования.

C-17 Globemaster III также используется в ВВС других стран, включая Австралию, Канаду, Великобританию и Катар.

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