В США начали расследование Freedom Holding, владелец которого попал под санкции Украины

Известно, что следователи изучают вопросы, касающиеся системы внутреннего контроля, инсайдерских операций и соблюдения санкций. Компанию проверяют уже несколько месяцев.

"Компания со штаб-квартирой в Алматы, Казахстан, имеет рыночную капитализацию 5 миллиардов долларов и контролируется 35-летним миллиардером Тимуром Турловым, бывшим гражданином России, владеющим мажоритарным пакетом акций. Прокуратура штата Массачусетс также делает предварительные запросы по Freedom, свидетельствуют документы Какими ознакомился телеканал. Такие запросы часто происходят после того, как гражданское расследование выявляет доказательства возможных преступлений", - пишет CNBC.

С начала следствия акции Freedom Holding упали на 9,3% после CNBC. SEC и Минюст США тщательно изучают внутренний контроль и оффшорные операции компании, а также заявления Турлова по поводу того, что Freedom может предоставить доступ своим клиентам, преимущественно из России, к "перспективным IPO в США".

Следует отметить, что расследования такого рода могут длиться годами и не привести к уголовным или гражданским обвинениям. До сих пор не было никаких официальных обвинений или заявлений о преступлении.

Сам Турлов и Freedom Holding отказалась от комментариев по поводу расследования.

"Мы не располагаем информацией о наличии расследования Минюста США, в то же время мы активно взаимодействуем с SEC по всем возникающим у госорганов вопросам и всегда максимально открыты", - говорят в компании.

По его словам, регуляторы обязаны проводить проверки по факту публичных обвинений, распространенных в медиа: "Мы не удивимся такому и абсолютно уверены в том, что квалифицированно опровергнут все предъявленные обвинения".

Ранее РБК-Украина сообщало, что главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отказался от гражданства Российской Федерации и стал гражданином Республики Казахстан. Документы на выход из российского гражданства были поданы сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.