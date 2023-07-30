RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США начали расследование из-за огромного логотипа на офисе Twitter

Фото: Илон Маск, владелец Twitter (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский миллиардер Илон Маск на днях установил на офисе своей компании Twitter огромный логотип в виде буквы "X", что знаменовало ребрендинг компании и одноименной соцсети. Однако, как оказалось, логотип нарушает местные законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По законам Сан-Франциско, а именно там расположен офис компании Twitter, прежде чем установить вывеску или логотип на здании, нужно получить соответствующее разрешение.

"Для установления этого знака также необходима проверка и согласование планирования. Город подает жалобу и начинает расследование", - заявили в Департаменте строительной инспекции Сан-Франциско.

Этому предшествовало другое событие. Сначала власти Сан-Франциско не позволили работникам компании Twitter убрать старый логотип из здания офиса. Сотрудники не позаботились о безопасности пешеходов и не огородили тротуар, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Ребрендинг Twitter

На этой неделе Илон Маск объявил о ребрендинге компании и соцсети Twitter. Первым обновлением стала замена всем привычного логотипа в виде голубой птички на букву "X".

Свое решение поменять логотип Twitter американский бизнесмен объяснил планами превратить компанию в широкую платформу для коммуникаций и финансовых транзакций.

Кроме того, в скором времени, по словам Маска, в Twitter останется только темный режим. Потому что это, по мнению бизнесмена, "лучше всего во всех отношениях".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон МаскTwitterСан-ФранцискоСоединенные Штаты Америки