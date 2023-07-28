Маск планирует оставить в Twitter только темный режим

В социальной сети Twitter в скором времени будет доступен только темный режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Илона Маска в Twitter .

"У этой платформы будет скоро только темный режим. Это лучше всего во всех отношениях", - написал Маск.

Изменения в Twitter

Напомним, недавно Илон Маск и главный исполнительный директор Twitter Линда Яккарино представили логотип социальной сети, на котором белый крестик на черном фоне заменил знакомый символ синей птицы.

Илон Маск объяснил свое решение сменить логотип Twitter на "Х" планами превратить бизнес в широкую платформу для коммуникаций и финансовых транзакций.

За несколько недель до завершения приобретения Twitter в прошлом году Маск сказал, что покупка компании ускорит его стремление создать "приложение для всего" под названием "X" на три-пять лет.