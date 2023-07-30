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В США начали расследование из-за огромного логотипа на офисе Twitter

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Сан-Франциско, Воскресенье 30 июля 2023 15:38
В США начали расследование из-за огромного логотипа на офисе Twitter Фото: Илон Маск, владелец Twitter (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американский миллиардер Илон Маск на днях установил на офисе своей компании Twitter огромный логотип в виде буквы "X", что знаменовало ребрендинг компании и одноименной соцсети. Однако, как оказалось, логотип нарушает местные законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По законам Сан-Франциско, а именно там расположен офис компании Twitter, прежде чем установить вывеску или логотип на здании, нужно получить соответствующее разрешение.

"Для установления этого знака также необходима проверка и согласование планирования. Город подает жалобу и начинает расследование", - заявили в Департаменте строительной инспекции Сан-Франциско.

Этому предшествовало другое событие. Сначала власти Сан-Франциско не позволили работникам компании Twitter убрать старый логотип из здания офиса. Сотрудники не позаботились о безопасности пешеходов и не огородили тротуар, поэтому в ситуацию пришлось вмешаться полиции.

Ребрендинг Twitter

На этой неделе Илон Маск объявил о ребрендинге компании и соцсети Twitter. Первым обновлением стала замена всем привычного логотипа в виде голубой птички на букву "X".

Свое решение поменять логотип Twitter американский бизнесмен объяснил планами превратить компанию в широкую платформу для коммуникаций и финансовых транзакций.

Кроме того, в скором времени, по словам Маска, в Twitter останется только темный режим. Потому что это, по мнению бизнесмена, "лучше всего во всех отношениях".

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Илон Маск Twitter Сан-Франциско Соединенные Штаты Америки
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