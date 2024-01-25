США начали переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны

"Соединенные Штаты и правительство Ирака в ближайшие дни начнут встречи рабочих групп Высшей военной комиссии США и Ирака, начав процесс, который обе стороны обязались осуществить во время Совместного американо-иракского диалога по сотрудничеству в области безопасности. Начало процесса отражает глубокую приверженность США региональной стабильности и суверенитета Ирака", - говорится в заявлении.

Высшая военная комиссия обеспечит переход к долгосрочному двустороннему партнерству в области безопасности между Соединенными Штатами и Ираком, опираясь на успехи кампании "Разгром Исламского государства Ирака в Ираке и Сирии" в партнерстве с Объединенной оперативно-тактической группой - операцией "Непоколебимая решимость" в рамках глобальной коалиции против ИГИЛ.

На что будет обращать внимание военная комиссия

Также Высшая военная комиссия основывается на результатах первой американо-иракской консультативной встречи, состоявшейся 7-8 августа 2023 года.

Во время этой встречи США и Ирак взяли на себя обязательства начать работу комиссии для обсуждения того, как будет происходить переход миссии коалиции по разгрому ИГИЛ во времени с учетом трех ключевых факторов:

угрозы со стороны ИГИЛ;

оперативных и экологических требований;

уровня состоятельности иракских сил безопасности

Что еще сказали в Пентагоне

Экспертные рабочие группы военных и оборонных специалистов будут изучать эти три фактора и консультировать комиссию, гарантируя, что ИГИЛ никогда не сможет возродиться.

"Американские военнослужащие находятся в Ираке по приглашению иракского правительства в рамках операции "Непоколебимая решимость" с целью предоставления консультаций, помощи и поддержки иракским силам безопасности в их борьбе против ИГИЛ", - добавили в Пентагоне.

Также в Минобороны уточнили, что США и Ирак поддерживают глубокое и продуктивное партнерство по вопросам безопасности в течение 10 лет, с тех пор как иракское правительство пригласило Соединенные Штаты и коалицию к борьбе с ИГИЛ, в частности в течение семи лет после территориального поражения ИГИЛ в Ираке.

Вчера Reuters писало, что Соединенные Штаты и Ирак намерены начать переговоры о прекращении существования возглавляемой США международной военной коалиции в Ираке и о том, как заменить ее двусторонними отношениями.

Международная военная операция во главе с США в Ираке

Военная операция Вооруженных сил США, проводимая в контексте военной кампании ряда стран против ИГИЛ на территории Ирака.

Интервенция коалиционных сил в Ирак началась 15 июня 2014 года, после получения приказа президентом США Бараком Обамой об отправке вооруженного контингента ВС Соединенных Штатов в регион в ответ на наступательные действия в Ираке, которые проводило Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Ввод американских войск начался только после получения официального приглашения от иракского правительства.