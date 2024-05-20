США планируют ввести санкции против политиков Грузии за закон об "иноагентах", - СМИ

Должностные лица Грузии, ответственные за продвижение закона об "иностранных агентах", могут столкнуться с замораживанием активов и запретом на поездки в соответствии с новым законопроектом, который будет представлен в Конгрессе США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
В проекте закона говорится, что правящая партия "Грузинская мечта" "все чаще и с сожалением принимает политику уступчивости по отношению к РФ" в рамках "все более нелиберального поворота".
В законопроекте также говорится, что Тбилиси "открыто нападает на американские и другие западные организации по продвижению демократии, а также на местное и международное гражданское общество, одновременно поддерживая растущие связи с Россией, в частности, а также с Китаем".
По словам человека, близкого к процессу, законопроект будет уже в понедельник. Его условия обяжут высших американских чиновников информировать Конгресс об "узлах неправомерного политического влияния, клептократии и элитной коррупции в Грузии", а также о предполагаемых российских и китайских разведывательных активах, действующих в этой южнокавказской стране.
В Грузии вновь разгорелись споры вокруг законопроекта, аналогичного российскому закону об "иноагентах".
Инициатива, уже прошедшая первое чтение, вызвала новую волну протестов, как и осенью прошлого года. Однако, в отличие от прошлого раза, когда митинги смогли отсрочить принятие закона, на этот раз парламент довел дело до конца, одобрив законопроект во втором и третьем чтениях.
При этом Евросоюз пригрозил заморозить заявку Грузии на вступление.
Подробнее о том, зачем власти пошли на такой шаг и чем это могут обернуться для Грузии, - в материале РБК-Украина.
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