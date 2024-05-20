RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США планируют ввести санкции против политиков Грузии за закон об "иноагентах", - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Должностные лица Грузии, ответственные за продвижение закона об "иностранных агентах", могут столкнуться с замораживанием активов и запретом на поездки в соответствии с новым законопроектом, который будет представлен в Конгрессе США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В проекте закона говорится, что правящая партия "Грузинская мечта" "все чаще и с сожалением принимает политику уступчивости по отношению к РФ" в рамках "все более нелиберального поворота".

В законопроекте также говорится, что Тбилиси "открыто нападает на американские и другие западные организации по продвижению демократии, а также на местное и международное гражданское общество, одновременно поддерживая растущие связи с Россией, в частности, а также с Китаем".

По словам человека, близкого к процессу, законопроект будет уже в понедельник. Его условия обяжут высших американских чиновников информировать Конгресс об "узлах неправомерного политического влияния, клептократии и элитной коррупции в Грузии", а также о предполагаемых российских и китайских разведывательных активах, действующих в этой южнокавказской стране.

Закон об "иноагентах"

В Грузии вновь разгорелись споры вокруг законопроекта, аналогичного российскому закону об "иноагентах".

Инициатива, уже прошедшая первое чтение, вызвала новую волну протестов, как и осенью прошлого года. Однако, в отличие от прошлого раза, когда митинги смогли отсрочить принятие закона, на этот раз парламент довел дело до конца, одобрив законопроект во втором и третьем чтениях.

При этом Евросоюз пригрозил заморозить заявку Грузии на вступление.

Подробнее о том, зачем власти пошли на такой шаг и чем это могут обернуться для Грузии, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиГрузия