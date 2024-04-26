США планируют вывести свои войска из Чада

Ранее в этом месяце командующий ВВС Чада рекомендовал США прекратить любые действия на авиабазе недалеко от столицы Нджамены, согласно письму, отправленному переходному правительству и с которым ознакомилось агентство Reuters.

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что часть американских войск в Чаде будет выведена из страны. Он сказал, что это "временный шаг" в рамках продолжающегося обзора сотрудничества в области безопасности с Чадом, которое должно возобновится после президентских выборов в стране 6 мая.

Официальный представитель США, говорящий на условиях анонимности, сообщил, что несколько десятков военнослужащих спецназа, которые находятся в Чаде в качестве специалистов по планированию и советников, на данный момент переедут в Германию.

Временный президент Махамат Идрисс Деби баллотируется на выборах, которые пройдут в следующем месяце, что сделает Чад первой из стран Западной и Центральной Африки, управляемых хунтой, которая организует голосование. Оппозиционные группы выразили обеспокоенность по поводу честности выборов.

До сих пор эта огромная центральноафриканская страна была ключевым партнером стран Запада в совместной борьбе с исламистским движением в Западной Африке.

При этом Франция до сих пор содержит в Чаде на авиабазе около тысячи солдат и несколько военных самолетов.