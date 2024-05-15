США планируют отправить Украине еще одну батарею Patriot, - Bloomberg

Как пишет издание, в администрации президента США Джо Байдена сейчас работают над вопросом, чтобы удовлетворить потребности Украины в дополнительных средствах ПВО.

Источник Bloomberg рассказал, что в США стремятся прислать одну батарею Patriot вместе с радарами. Кроме того, европейские партнеры Украины также работают над планом поставки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны по своим запасам.

Вероятно, Штаты выделят средства на Patriot из пакета помощи в 61 миллиард долларов, недавно одобренного Конгрессом США.

В то же время, на днях в Киев с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и в разговоре с ним президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно еще два Patriot.

Напомним, батарея Patriot включает в себя радары и станции управления для идентификации, отслеживания и нацеливания вражеского оружия, пусковых установок и средств поддержки.

Patriot для Украины

С начала весны 2024 года Россия усилила свои ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Это привело к истощению систем ПВО. В то же время президент Зеленский заявлял, что для того чтобы закрыть небо Украины от вражеских ударов нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей.

Позже Германия выступила с инициативой поиска ПВО в Украине, а также заявила, что передаст одну систему Patriot.

С тех пор партеры уже передали Украине ракеты в существующие Patriot.

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