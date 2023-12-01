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США планируют вдвое сократить энергетические доходы России до 2030 года, - Госдеп

Фото: США планируют вдвое сократить энергетические доходы России к 2030 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Соединенных Штатов Америки намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к концу этого десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта в интервью Financial Times.

"Мы сделаем все возможное, чтобы это (сокращение доходов РФ - ред.) стало правдой. Цель этих санкций - изменить поведение России и убедиться, что Путин, когда будет достигнут определенный мир, не использует три-четыре года, чтобы перевооружиться и подготовить свое армию к третьему этапу вторжения в Украину", - сказал Паетт.

Отмечается, что Россия продолжает экспортировать большие объемы нефти с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Однако Международное энергетическое агентство прогнозирует, что экспорт нефти и газа из РФ может упасть как минимум на 40-50% к 2030 году, если западные санкции против российской энергетической отрасли сохранятся.

Ценовой потолок на нефть из РФ

Напомним, еще в конце прошлого года страны G7 и Евросоюза решили ввести ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Это необходимо для того, чтобы ограничить возможность страны-агрессора зарабатывать при помощи экспорта.

Но уже в конце сентября этого года издание Financial Times сообщило, что России удалось увеличить свои доходы от сырья, несмотря на ограничения. Она обходит ценовые ограничения.

По информации издания, доходы Кремля от нефти в 2023 году, вероятно, будут составлять как минимум на 15 млрд долларов больше, чем ожидалось.

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