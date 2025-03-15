США планируют ужесточить правила въезда для граждан 43 стран, включая РФ и Беларуси, - NYT

Проект списка рекомендаций, разработанный дипломатами и сотрудниками служб безопасности, предусматривает три категории списка стран: красный, оранжевый и желтый.

"Красный" список включает 11 стран, гражданам которых будет категорически запрещен въезд в США. По словам чиновников, в этот перечень попали: Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Также источники NYT предупредили, что список был составлен Госдепартаментом США несколько недель назад, и что к тому времени, как он поступит в Белый дом, скорее всего будут внесены изменения.

В проект предложения также включен "оранжевый" список из 10 стран, из которых поездки будут ограничены, но не прекращены. В этих случаях может быть разрешен въезд состоятельным деловым путешественникам, но не людям, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам. Более того, граждане из этого списка будут подвергаться обязательным личным собеседованиям для получения визы. В этот список вошли: Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Россия, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

Предложение также включает проект "желтого" списка из 22 стран, которым будет предоставлено 60 дней для устранения выявленных недостатков. Причем с угрозой перемещения в один из других списков в случае невыполнения требований.

К таким проблемам могут относиться не предоставление Штатам информации о прибывающих путешественниках, предположительно ненадлежащие меры безопасности при выдаче паспортов или продажа гражданства лицам ид запрещенных стран, что может служить "лазейкой" для обхода ограничений.

По словам чиновников, в этот список вошли: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве.

Как пишет NYT, после вступления в должность Трамп дал Госдепартаменту 60 дней на завершение отчета для Белого дома с этим списком, то есть, он должен будет готов на следующей неделе. Бюро консульских дел Госдепа взяло на себя руководство, и в приказе говорилось, что Департаменты юстиции и внутренней безопасности, а также Управление директора нацрадведки, должны оказать содействие в этом деле.

The Times и другие новостные агентства сообщили в этом месяце, что Афганистан, не входивший в список запретов на поездки во время первого срока Трампа, но перешедший под контроль Талибана после вывода войск США в 2021 году, вероятно, окажется под запретом во второй срок. Однако некоторые другие страны в этом списке остаются неясны.

Неизвестно также, распространятся ли ограничения на обладателей действующих виз или их аннулируют. Остается неясным и то, будут ли освобождены от запрета нынешние держатели грин-карт, уже получившие право на законное постоянное проживание.