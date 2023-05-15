США планируют набрать больше людей для контроля за соблюдением санкций, - Reuters

Правительство США и частные юристы готовятся к усилению санкций и усилению экспортного контроля. Администрация президента Джо Байдена опирается на эти экономические инструменты для противодействия таким глобальным противникам, как Россия и Китай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правоохранительные органы США расширяют свой штат для контроля за соблюдением санкций в частном секторе. Министерство юстиции США планирует набрать около 25 прокуроров в свой отдел национальной безопасности, которые будут в основном заниматься санкциями и нарушениями экспортного контроля США.
Оно также нанимает главного юрисконсульта по подготовке сложных дел, связанных с национальной безопасностью, с участием корпораций, и увеличивает финансирование подразделения по уголовным делам, что расследовало дела о санкциях в банковской сфере.
В прошлом месяце British-American Tobacco согласилась выплатить штраф в размере 635 миллионов долларов за сговор с целью нарушения санкций США в отношении КНДР.
Внешняя политика США все чаще включает санкции и экспортный контроль, вводя широкие ограничения в отношении России в ответ на ее вторжение в Украину и усиливая экспорт технологий в Китай на фоне растущей напряженности в отношениях с Пекином.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов наложило штрафы на сумму около 43 миллионов долларов в 2022 году, что более чем вдвое превышает общую сумму в 2021 году.
Напомним, что США наращивают сотрудничество с зарубежными коллегами в преследовании уклоняющихся от санкций лиц. Правоохранители работают с аналитической фирмой Chainalysis и украинскими следователями, чтобы отслеживать российских лиц, которые могут использовать криптовалюту для сокрытия своих активов.
Власти Кипра получили первый пакет информации из США по поводу физических и юридических лиц, которых Вашингтон обвинил в уклонении от санкций против РФ.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон намерен ограничить способность России обходить санкции, введенные США и их союзниками после ее вторжения в Украину.
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