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США планують завершити евакуацію з кабульського аеропорту до 31 серпня

Автор: РБК-Україна

США планують завершити евакуацію з кабульського аеропорту до 31 серпня. Військові плани Америки після цієї дати поки невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони США.

Говорячи про причини успішного наступу талібів, Кірбі вказав на "відсутність ясності", що сили безпеки Афганістану не збиралися воювати, незважаючи на допомогу з боку Вашингтона. "Не можна купити бажання воювати. Не можна придбати лідерство, коли лідерство відсутнє", - пояснив він.

Раніше ми повідомляли, що в аеропорту Кабула американський військовий отримав легке поранення.

Раніше ми писали, що США відновили евакуацію з Афганістану.

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КабулАфганистан