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США приступили до установки систем озброєнь ПРО в Польщі

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Вашингтон, Вівторок 22 червня 2021 15:26
США приступили до установки систем озброєнь ПРО в Польщі Фото: США почали установку озброєнь ПРО в Польщі (twitter.com/ThielsChristian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США приступили до установки систем озброєнь протиракетної оборони (ПРО) в Польщі. У березні американські військові протестували роботу радара SPY-1D (V) і системи управління вогнем (FCS).

Про це повідомило Агентство протиракетної оборони (MDA) США.

"Почалася установка системи озброєння Aegis Ashore в Польщі", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в MDA, в березні 2021 року на базі Редзіково на півночі Польщі була протестована робота радара SPY-1D(V) і системи управління вогнем (FCS).

Система Aegis Ashore використовує перехоплювачі Standard Missile-3, які не несуть боєголовку з вибуховою речовиною, але перехоплюють і знищують ракети противника кінетичну.

Після завершення об'єкт Aegis Ashore в Польщі стане другим береговим об'єктом протиракетної оборони в Європі. Ці системи захищають сили США і європейських союзників по НАТО в регіоні від діючих і виникаючих загроз від балістичних ракет, які виникають за межами Європи.

Очікується, що Aegis Ashore в Польщі буде прийнятий в експлуатацію в 2022 році.

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