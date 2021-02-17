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США не планують виводити свої війська з Європи

Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація 46-го президента США Джо Байдена не планує скорочувати кількість американських військових в країнах Європи. Глобальний перегляд дислокації американських військових за кордоном не стосується кількості контингенту в Європі.

Про це у своїй статті в газеті The Washington Post написав міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зазначив, що адміністрація Байдена призупинила рішення Трампа щодо скорочення кількості американських військових в Німеччині.

"За дорученням президента ми проводимо глобальний перегляд розташування своїх сил, який допоможе нам це зробити. Однак ми не йдемо з Європи. Навпаки, ми вже призупинили скорочення кількості військ США в Німеччині", - йдеться в статті.

Остін наголосив, що будь-які рішення за результатами глобального перегляду адміністрація Байдена має намір ухвалювати "при тісних консультаціях" зі своїми союзниками та партнерами.

Нагадаємо, на початку лютого США призупинили виведення американських військових з Німеччини. Указ про скорочення військового контингенту ухвалив 45-й президент США Дональд Трамп.

Також РБК-Україна писало, що адміністрація президента Байдена скористається майбутньою зустріччю з НАТО, щоб почати відновлення довіри з європейськими союзниками.

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