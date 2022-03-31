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США планують випускати на ринок 1 млн барелів нафти на день протягом декількох місяців

Фото: / США вивчають можливість випуску на ринок по 1 млн барелів нафти в день (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден вивчає можливість випуску на ринок 1 млн барелів нафти на день протягом декількох місяців. Таким чином адміністрація Білого дому розраховує знизити ціни на паливо, що підскочили на тлі війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними джерел телеканалу, обговорюваний в Білому домі план передбачає вивільнення близько 1 млн барелів на день зі стратегічного нафтового резерву США в найближчі місяці. Очікується, що Байден оголосить про це в четвер, 31 березня, під час виступу за цінами на газ.

Минулого місяця Байден оголосив про скоординований випуск нафти з американських стратегічних резервів спільно з іншими країнами. Президент США також випустив близько 60 мільйонів барелів в листопаді минулого року, щоб стримати зростання нафтових котирувань.

Нагадаємо, 30 березня ціни на нафту почали зростати на тлі обмеженої пропозиції на ринку і зростаючих перспектив нових західних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Відзначити, ціни на нафту підскочили після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Крім того, російська агресія викликала стрімке зростання цін на газ.

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