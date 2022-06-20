США планують збільшити допомогу Україні у бюджеті-2023

Комітет ухвалив рішення збільшити витрати на військову допомогу Україні, які передбачені у бюджеті. Білий дім пропонував закласти на 150 мільйонів доларів менше.

Згідно з документом, США фінансово допомагатимуть державам-союзникам, які надають Україні допомогу.

При цьому Міністерство оборони США має вести щоквартальний звіт Конгресу про те, як воно поповнює запаси озброєння, передані Україні Штатами або їх союзниками або партнерами.