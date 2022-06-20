США планують збільшити допомогу Україні у бюджеті-2023

Комітет зі збройних сил Палати представників США пропонує закласти 450 мільйонів доларів у бюджет-2023 для військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту.
Комітет ухвалив рішення збільшити витрати на військову допомогу Україні, які передбачені у бюджеті. Білий дім пропонував закласти на 150 мільйонів доларів менше.
Згідно з документом, США фінансово допомагатимуть державам-союзникам, які надають Україні допомогу.
При цьому Міністерство оборони США має вести щоквартальний звіт Конгресу про те, як воно поповнює запаси озброєння, передані Україні Штатами або їх союзниками або партнерами.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони США планує збільшити постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS українським військовим.
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