США планують посилити економічний тиск на Китай

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати планують схвалити нові заходи економічного впливу на Китай. Відповідні заяви можуть бути зроблені "в найближчі дні і тижні".

Про це Майк Помпео розповів в інтерв'ю телеканалу Fox Business.

Він вважає, що через бездіяльність попередніх американських адміністрацій, які не звертали уваги на "виклики" з боку КНР, "мільйони робочих місць були втрачені за останні 20 років".

"Ми будемо опиратися їм. Президент Трамп буде протистояти їм на кожному фронті", - сказав Помпео.

Крім того, він згадав введені обмеження на діяльність китайської телекомунікаційної компанії Huawei.

"Я думаю, що в найближчі дні і тижні будуть зроблені заяви, із яких буде зрозуміло, що Сполучені Штати дуже серйозно протистоять цьому, і все це на благо американської економіки", - додав держсекретар.

Нагадаємо, в серпні 2020 року Трамп підписав указ, який фактично встановив 45-денний дедлайн для китайської компанії ByteDance, володіє додатком TikTok, протягом якого вона повинна продати свій американський бізнес компанії з США під загрозою закриття.