У США планують знизити облікову ставку вперше з 2008 року

Федеральна резервна система США повідомила про плани знизити рівень облікової ставки на найближчому засіданні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, ключова ставка може впасти від 0,25% до 2-2,25% річних. При цьому на зниження процентної ставки у США очікують інвестори і президент США Дональд Трамп, який часто критикує ФРС через занадто високі процентні ставки. Додамо, що зниження облікової ставки може відбутися вперше з 2008 року.

Наголошується, що в разі зниження процентної ставки в США подешевшають кредити, також це вплине на ставки за американськими борговими облігаціями, що може зменшити їхню привабливість в очах інвесторів і сприяти нарощуванню інвестицій у державні облігації інших країн.

Нагадаємо, у звіті Morgan Stanley говорилося, що три ключових фактори, які сприяли зростанню курсу долара в минулому році, швидше за все, приведуть до ослаблення американської валюти в 2019 році. Так, циклічне уповільнення економіки в іншому світі, зростаючі ризики протекціонізму і слабка фіскальна і жорстка грошово-кредитна політика в США призвели до зростання долара в минулому році. Проте в 2019 році фактори ці ж будуть грати проти долара.