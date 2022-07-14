RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США планують рекордно збільшити рівень видобутку нафти в 2023 році

Фото: США планують рекордно збільшити рівень видобутку нафти в 2023 році (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США оголосили про рекордне множення рівня видобутку нафти в США у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, президент США Джо Байден з нетерпінням очікує обговорення теми видобутку нафти зі світовими лідерами.

"Ми на шляху до того, щоб видобувати більше нафти вдома в наступному році, на історичних рівнях", - пояснив Кірбі.

Раніше заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо і глава українського Мінфіну Сергій Марченко обговорили встановлення граничної ціни на російську нафту.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що максимальна ціна на російську нафту після введення примусових обмежень з боку країн "Великої сімки" складе не більшу частину поточної закупівельної ціни.

Також ми писали, що, за інформацією Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта