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США планують надати Україні нове озброєння

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Вівторок 12 квітня 2022 02:20
США планують надати Україні нове озброєння Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За словами кількох представників Міністерства оборони США, Сполучені Штати і Україна ведуть інтенсивні переговори про новий раунд допомоги в галузі безпеки, призначеної для протидії посиленню російської кампанії на сході і півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Складений пакет допомоги може бути зосереджений навколо більшої кількості безпілотників і протитанкових озброєнь - "Джавелінів", які США раніше надали Україні.

США також ведуть переговори з партнерами і союзниками в Європі, щоб дізнатися, які додаткові системи ППО великої дальності, танки, бронетехніку і артилерію вони могли б надати Україні з власних запасів.

За словами офіційних осіб, тепер, уздовж нових східного і південного фронтів, українці потребують більш важке озброєння, таке як бронетехніка і артилерія.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили про те, що Україна отримала танки від кількох країн Заходу.

Раніше військовий експерт заявив, що Росія хоче повторити на Донбасі Курську битву.

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