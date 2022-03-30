США планують надати Україні 500 млн доларів допомоги

Сьогодні, 30 березня, відбулася телефонна розмова між президентами США та України. Байден повідомив Зеленському, що США мають намір направити Україні 500 млн доларів прямої бюджетної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Під час телефонної розмови Зеленський і Байден обговорили надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні, а також нав'язування Росії суворої ціни за її жорстоку агресію проти України.

Крім того, президент Байден повідомив президенту Зеленському, що Сполучені Штати мають намір надати українському уряду 500 мільйонів доларів у вигляді прямої бюджетної допомоги. Він також розглянув додаткові санкції та гуманітарну допомогу, про які було оголошено минулого тижня.

У свою чергу Зеленський поінформував Байдена про хід переговорів між Росією і Україною.