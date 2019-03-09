США планують профінансувати підтримку свободи Інтернету в Україні

Фінансування передбачається термінов від 1 до 3 років

Государственный департамент США сообщил о тендере для реализации программы, которая должна способствовать поддержке и продвижению свободы Интернета на территории Украины в условиях "гибридной войны" с РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

В опубликованном документе сказано, что Госдеп вместе с Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда объявили открытый конкурс для организаций, которые заинтересованы в подаче заявок на программы, которые должны поспособствовать свободе Интернета в Украине.

Для этих действий Госдеп предложил экспертам техсферы, представителям гражданского общества и СМИ объединиться и разработать возможный сценарий защиты для препятствования РФ введения "гибридной войны".

"Программа должна сосредоточиться на консенсусе среди заинтересованных сторон в Украине относительно свободы высказывания мнений во время конфликта, в частности относительно развязывания вопросов самоцензуры, а также пересечения между вопросами национальной безопасности и свободы слова в Интернете", - сообщают в Госдепе.

Тендер предусматривает финансирование проекта в течение от 1 до 3 лет. США готовы потратить на инициативу от 500 тыс. долларов США до 1,18 млн долларов США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина рассчитывает на содействие ЕС в реформах и совместную борьбу с Россией. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что сейчас самыми большими вызовами для Украины является проведение свободных, честных и прозрачных президентских и парламентских выборов, одновременное внедрения евроинтеграционных реформ и борьба с российской агрессией.