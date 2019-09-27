США планує виключити китайські компанії з фондових бірж

Уряд США розглядає можливість виключення китайських компаній з американських фондових бірж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело Reuters.

Повідомляється, що такий крок стане частиною більш широких обмежень на інвестиції США у Китай. При цьому на даний момент не існує точного механізму, як виключити китайські компанії.

"Будь план підлягає затвердженню президентом Дональдом Трампом, який дав зелене світло обговорення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 вересня, стало відомо, що торгові переговори між США і Китаєм повинні поновитися 10-11 жовтня. Зустріч представників двох країн має відбутися у Вашингтоні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час виступу на Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп звинуватив Китай в грабіжницької діяльності, з-за якої Америка втратила мільйонів робочих місць. За словами Трампа, китайський уряд не виконав взяте на себе обіцянку під час вступу у Всесвітню торгову організацію в 2001 році.