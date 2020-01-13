США планують виключити Китай із списку валютних маніпуляторів

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Китай планує виключити із списку валютних маніпуляторів напередодні підписання першої фази торгового угоди між Вашингтоном і Пекіном. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що відповідні зміни будуть внесені в майбутньому звіті Мінфіну США за півроку. При цьому публікація документа затрималася у зв'язку з підготовкою до підписання торгової угоди між США і Китаєм.

Міністерство фінансів США поки офіційно не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, 6 серпня 2019 року Мінфін США внесло Китай у список країн, що маніпулюють валютою. У міністерстві повідомили, що влада Китаю, діючи на зарубіжних валютних ринках, навмисно занижують курс юаня.

Раніше РБК-Україна писало, що 13 грудня США і Китай погодили першу частину торгової угоди, яка включає реформи економічного і торгового режиму Китаю в галузях інтелектуальної власності, трансферу технологій, сільського господарства і фінансових послуг. Президент США Дональд Трамп повідомив, що підпише угоду про першій фазі торгової угоди з Китаєм 15 січня в Білому домі.