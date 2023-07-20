США подтвердили использование Украиной кассетных боеприпасов против РФ

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби подтвердил, что кассетные боеприпасы, предоставленные США, находятся в руках Украины и применяются на поле боя.

Кассетные боеприпасы для Украины

Недавно США передали Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом передача кассетных боеприпасов - это временное решение для переходного периода, пока западные страны не смогут производить более 155 мм артиллерийских снарядов других типов.

В то же время, обороны Алексей Резников развеял страхи относительно передачи кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять снаряды только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.

Россия уже давно применяет кассетные снаряды, убивая украинское население.

Отметим, что кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации. Ввиду этого они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

Больше о том, что такое кассетные снаряды и зачем они нужны украинским военным – читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что Washington Post сообщили сегодня, что российские войска на фронтах вторжения на юго-востоке Украины подверглись атакам с применением спорного оружия.

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