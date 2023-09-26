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В США подтвердили передачу Украине списка реформ: для чего он нужен

Иллюстративное фото: в США подтвердили передачу Украине списка реформ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США действительно передали Украине перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"В рамках продолжающегося диалога с Украиной и сторонами, заинтересованными в будущем успехе Украины, Соединенные Штаты предоставили предложенный перечень приоритетных реформ для обсуждения и обратной связи на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что перечень реформ был предоставлен как основа для консультаций с правительством Украины и ключевыми партнерами в рамках поддержки нашего государства и его усилий по интеграции в Европу.

В посольстве добавляют, что целью таких усилий является определение приоритетов и консолидация шагов по реформированию вместе с Украиной и ключевыми заинтересованными сторонами.

Там также вспоминают слова президента США Джо Байдена во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Так же, как мы стремимся помочь украинскому народу защитить себя сейчас, мы также стремимся помочь ему восстановиться и отстроиться для будущего, включая поддержку реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание среды, в которой бизнес сможет процветать, а американские и европейские компании захотят инвестировать", - сказал американский лидер.

Список реформ

Вчера СМИ сообщали, что заместитель советника Белого дома по нацбезопасности по международной экономике Майк Пайл отправил Украине письмо с перечнем реформ, которые она должна провести для продолжения получения помощи. Реформы касались функционирования антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти, а также наблюдательных советов государственных предприятий.

При этом ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хочет обсудить с союзниками формирование единой карты реформ для получения финансовой помощи.

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