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США подтвердили передачу Украине более миллиона изъятых у Ирана патронов

Иллюстративное фото: США подтвердили передачу Украине более миллиона изъятых у Ирана патронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки передали украинским военным более миллиона патронов. Их еще в прошлом году изъяли у Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центрального командования Вооруженных сил США.

"2 октября 2023 года правительство США передало Вооруженным силам Украины около 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм", - сказано в сообщении командания. 

Там уточняют, что патроны были переданы в распоряжение США в результате иска американского Министерства юстиции против Корпуса стражей исламской революции Ирана. 

Патроны конфисковали военно-морские силы Центрального командования США с судна MARWAN 19 декабря 2022 года. Иран хотел передать их йеменским боевикам Хути в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

В Центральном командовании подчеркнули, что намерены вместе с союзниками и дальше противодействовать иранской помощи вооруженным группировкам в регионе. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 4 октября, CNN сообщало, что США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов для борьбы с российской агрессией.

При этом издание уточняло, что Центральное командование США должно объявить о соответствующем решении на этой неделе. 

 

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