США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
"Мы основываем наше решение о помощи в области безопасности на потребностях Украины, а Украине нужна артиллерия для поддержания своих наступательных и оборонительных операций", - заявил Салливан.
Он добавил, что сейчас Украина нуждается в артиллерии, чтобы проводить свои наступательные и оборонительные операции. Наша страна производит "тысячи выстрелов в день". Поэтому артиллерия является "основополагающей" в этой войне.
Салливан также подчеркнул, что Россия использует кассетные боеприпасы с начала войны против Украины. Но существует "большая разница" между типом кассетных боеприпасов, используемых Россией, и типом, который США предоставили бы Украине.
"В этих условиях Украина запросила кассетные боеприпасы, чтобы защитить свою собственную суверенную территорию. У кассетных боеприпасов, которые мы предоставим, процент (несрабатывания - ред.) намного ниже, чем у России", - отметил чиновник.
Салливан рассказал, что Украина предоставила США письменные гарантии об осторожном использовании кассетных боеприпасов. Страна пообещала минимизировать риски для гражданских.
Напомним, последние несколько дней западные СМИ начали писать о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи.
По данным The Washington Post, решение о соответствующих поставках уже одобрил президент Джо Байден.
В то же время часть союзников выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов. Одним из таких государств является Германия.
В The New York Times при этом подчеркивали, что поставки таких боеприпасов - только временная мера. Передача будет происходить, пока союзники не нарастят производство 155-мм снарядов для артиллерии.
Более детально о кассетных боеприпасах и их значении для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина.
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