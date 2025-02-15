США поддержат любой шаг Израиля по соглашению о прекращению огня в Газе, - Трамп

Что предшествовало

Отметим, что пост Трампа касался недавнего заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сделанное им на этой неделе, в котором он сказал, что ХАМАС должен вернуть всех израильских заложников к полудню субботы или в ином случае военные возобновлять интенсивные бои до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью разгромлен.

Это, в свою очередь, была реакция на предыдущий обмен заложниками, в рамках которого три израильтянина вернулись на родину в истощенном состоянии. Кроме того, группировка заявляла, что сегодняшний обмен пленными, который был запланирован на 15 февраля, ХАМАС был намерен отложить, так как Израиль якобы нарушает прекращение огня.

Кроме того, сам Трамп тоже отреагировал на это, заявив, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех заложников к полудню сегодняшней субботы. Трамп тогда пригрозил, что если этого не будет, то начнется настоящий ад. В то же время добавил, что решение также будет зависеть от Израиля.

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