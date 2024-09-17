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США подозревают, что Китай может поставлять российский уран в обход санкций, - Reuters

Вторник 17 сентября 2024 21:00
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США подозревают, что Китай может поставлять российский уран в обход санкций, - Reuters Иллюстративное фото: США подозревают, что Китай может поставлять российский уран в обход санкций (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки заметили резкий рост импорта обогащенного урана из Китая с конца 2023 года. В США подозревают, что КНР помогает России обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет Reuters, в конце прошлого года в Штатах было принято решение о запрете на российский обогащенный уран. Тогда же Китай отправил в Штаты 242990 килограммов обогащенного урана. По сравнению с предыдущими годами это значительный рост, ведь с 2020 до 2022 года Китай не экспортировал обогащенный уран в США.

В мае этого года, после того, как Байден подписал запрет, Китай снова отправил значительную партию урана – на этот раз 123 894 килограмма.

На фоне этого Минэнергетики США внимательно следят за импортом из Китая, чтобы обеспечить надлежащее исполнение недавно принятого закона о запрете импорта российского урана.

В то же время американские чиновники наблюдают за импортом из Китая и других стран, чтобы "гарантировать, что они не импортируют российский уран под видом экспорта материала, который иначе использовали бы в собственных реакторах".

По данным Reuters, Китай, возможно, стремится занять большую роль на мировых рынках обогащенного урана. Поэтому может использовать для этого русский обогащенный уран.

Что предшествовало

Напомним, в декабре прошлого года в Штатах был одобрен законопроект Палаты представителей о том, чтобы "отрезать" импорт РФ после ее широкомасштабной военной агрессии против Украины.

В частности, Сенат США проголосовал за принятие законопроекта о запрещении импорта обогащенного урана из России единогласно. После этого документ направили в Белый дом на подпись президенту Байдену.

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